TJMG cria ouvidoria exclusiva para combater a violência contra a mulher em Minas Gerais

TJMG cria a Ouvidoria da Mulher, um setor exclusivo para combater a violência contra a mulher em Minas Gerais. Presidido por uma desembargadora, o departamento busca aprimorar políticas de enfrentamento à violência, oferecer suporte e orientação às vítimas, e agir com celeridade e eficiência nos casos. A Ouvidoria poderá solicitar prioridade em processos diante de morosidade, demonstrando o compromisso do Tribunal em proteger as mulheres em situação de vulnerabilidade.

Foto: Reprodução/Mirna de Moura/TJMG

Nesta quinta-feira (27), o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) deu um importante passo no enfrentamento da violência contra as mulheres no Estado ao instituir a Ouvidoria da Mulher. O setor exclusivo, vinculado à Ouvidoria do Tribunal, será liderado pela desembargadora Evangelina Castilho Duarte, que já atua como superintendente da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Comsiv) do TJMG.

A Ouvidoria da Mulher possui quatro objetivos fundamentais. O primeiro é contribuir para o aprimoramento da Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Para alcançar esse propósito, o setor se dedicará a analisar relatos de violência contra a mulher, com base na escuta atenta das vítimas e seus familiares.

Um segundo objetivo é fortalecer os laços entre a Justiça de Minas Gerais e as vítimas de violência doméstica e familiar. Para tanto, serão promovidas atividades informativas, educativas e de orientação social, buscando aproximar as mulheres da estrutura estatal de combate à violência.

Além disso, a Ouvidoria agirá com base nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, celeridade e eficiência, assegurando um tratamento justo e diligente aos casos que cheguem ao departamento.

A responsabilidade da Ouvidoria da Mulher será receber manifestações relacionadas a ações que envolvam violência contra a mulher e encaminhar esses relatos às autoridades competentes. Essa medida visa garantir que os casos sejam tratados com a devida atenção e agilidade pelas autoridades responsáveis.

Outro papel fundamental da Ouvidoria é orientar as vítimas e seus familiares sobre como acessar a estrutura estatal disponível para o combate à violência contra a mulher, oferecendo o apoio necessário durante o processo.

Uma medida de destaque presente na resolução aprovada pelos desembargadores é a possibilidade da Ouvidoria da Mulher solicitar prioridade em alguns casos específicos. Isso ocorrerá quando for identificada morosidade nos processos judiciais, assegurando que a justiça seja célere e eficaz no enfrentamento desse grave problema social.

Com a criação da Ouvidoria da Mulher, o TJMG demonstra seu compromisso em combater a violência contra a mulher, buscando aprimorar sua atuação na promoção de uma sociedade mais justa e igualitária. Essa iniciativa reforça a importância de dar voz às vítimas e de se engajar na luta contra qualquer forma de violência de gênero.

Da redação com informações do TJMG