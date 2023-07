Assalto em Uberaba: Criminosos armados roubam carga de R$ 50 milhões em inseticidas

Na madrugada desta quinta-feira (27), uma ousada ação criminosa chocou a cidade de Uberaba, no interior de Minas Gerais. Armados e agindo com precisão, um grupo de criminosos rendeu mais de trinta funcionários de uma importante empresa do ramo agrícola, levando consigo uma valiosa carga de inseticidas avaliada em aproximadamente R$ 50 milhões.

Foto: Reprodução/Vinícius Costa/g1

O alvo do roubo foi a unidade industrial da Sipcam Nichino, uma empresa reconhecida no setor de produtos agrícolas. Segundo relatos dos vigilantes que prestavam serviço de segurança patrimonial, a ação começou após duas quedas de energia, que duraram cerca de 15 minutos cada. Aproveitando-se do segundo apagão, os criminosos agiram rapidamente, abordando os seguranças e desarmando-os. Vestidos de preto e portando armas de grosso calibre, incluindo submetralhadoras, fuzis e pistolas, o bando tomou o controle da situação.

Os assaltantes adentraram a empresa pelos fundos e conseguiram carregar aproximadamente 37 toneladas de inseticida em três caminhões e duas caminhonetes. O grupo não poupou ninguém, rendendo também os funcionários que estavam trabalhando no momento do ocorrido. Alguns colaboradores foram coagidos a auxiliar no carregamento dos veículos, enquanto outros foram mantidos em cativeiro em um refeitório, durante horas de angústia e medo.

De acordo com informações da Polícia Militar, o assalto contou com a participação de mais de 10 criminosos. Após a ação, por volta das 4h40, o grupo deixou a empresa, mantendo alguns funcionários sob controle por mais algum tempo. Até o momento, nenhum dos assaltantes ou o valioso carregamento de inseticidas foi localizado.

A Polícia Civil, diante da gravidade do crime, realizou perícia na empresa e instaurou um procedimento investigativo para apurar todos os detalhes dessa audaciosa operação criminosa.

Representantes da Sipcam Nichino, questionados sobre o ocorrido, se limitaram a informar que "não estão autorizados a passar informações" sobre o assalto.

Da redação com informações do G1