Propagandas partidárias gratuitas retornam às telas em Minas Gerais: O que esperar das transmissões?

A partir da próxima segunda-feira (31), as emissoras de rádio e TV em Minas Gerais voltarão a transmitir as propagandas partidárias gratuitas. Esse tipo de publicidade é garantido por lei e está sujeito a critérios específicos, como o registro do estatuto do partido no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O tempo de veiculação varia conforme o número de deputados federais eleitos por cada legenda.

Nos anos em que não ocorrem eleições, a propaganda partidária gratuita é exibida tanto no primeiro quanto no segundo semestre. Porém, nos anos eleitorais, a veiculação é proibida no segundo semestre, seguindo a legislação vigente.

As inserções acontecerão às segundas, quartas e sextas-feiras, com duração de 30 segundos, dentro do intervalo das 19h30 às 22h30. O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) será o primeiro a apresentar sua propaganda, de acordo com o cronograma estabelecido pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

O propósito dessas propagandas é divulgar os programas partidários, bem como expressar a posição de cada partido em relação a temas políticos e ações da sociedade civil. Além disso, a publicidade busca incentivar a filiação partidária e esclarecer o papel fundamental dos partidos na democracia brasileira.

É importante destacar que, do tempo total de exibição das propagandas, no mínimo 30% devem ser destinados à promoção e incentivo à participação feminina na política, buscando fortalecer a representatividade das mulheres nesse cenário.

Com a retomada dessas propagandas partidárias, os eleitores mineiros terão a oportunidade de conhecer de forma mais ampla as ideias e posicionamentos dos partidos políticos do estado, contribuindo para um maior engajamento cívico e conscientização dos cidadãos sobre a importância do processo democrático.

