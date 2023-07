Mulher grávida é morta por ex-companheiro e adolescente no interior de Minas

Uma adolescente de 17 anos foi apreendida e um homem de 26 anos foi preso nessa quinta-feira (27) suspeitos de matar uma mulher de 29 anos com pauladas e facadas, em Córrego Fundo, na região Centro-Oeste de Minas Gerais. A vítima estava grávida do homem.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

De acordo com informações da Polícia Militar, foi recebida uma denúncia de homicídio. Os militares se deslocaram até o terreno onde teria ocorrido o assassinato e encontraram uma blusa ensaguentada, um pedaço de pau e fios de cabelo.

Várias manchas de sangue foram também encontradas no chão. Os policiais seguiram os rastros e se depararam com um forno de cal no terreno. Testemunhas relataram que um cheiro incomum foi sentido no local, semelhante ao de carne no fogo.

A adolescente confessou ter participado do crime e afirmou que deu várias facadas nas costas da vítima. Inicialmente, o homem também afirmou ter assassinado a mulher. Porém, após conversar com o advogado, mudou a narrativa.

Os policiais apreenderam uma faca, um pedaço de madeira, além de calçado e pochete encontrados no local do crime. O corpo da vítima não havia sido encontrado até a publicação desta matéria. A principal linha de investigação é que ela tenha sido jogada dentro do forno de cal.

Com O Tempo