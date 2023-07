Moradores acionam Corpo de Bombeiros para resgatar lontra em residência no interior de MG; veja vídeo

Moradores de uma casa no bairro Centro em Capelinha, no Vale do Jequitinhonha, acionaram o Corpo de Bombeiros após uma visita inusitada. Segundo a corporação, uma lontra entrou no imóvel, na noite dessa quinta-feira (28 de julho), e estava escondida no banheiro.

Foto: Reprodução Internet/Ascom CBMMG

Às 20h30, os militares foram acionados para ir ao imóvel e encontraram o animal, sem ferimentos. Segundo o Corpo de Bombeiros, a lontra foi capturada em segurança, com uso de equipamentos de proteção individual (EPIs). Veja vídeo:

Uma lontra foi capturada pelo Corpo de Bombeiros em Capelinha-MG pic.twitter.com/U9RZ7IS3Mq — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) July 29, 2023

A corporação informou ainda que, após ser colocada em um recipiente próprio para o transporte, a lontra foi solta no habitat natural, longe do perímetro urbano.

Da Redação com OTempo