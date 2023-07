Jovem é abandonada por motorista de aplicativo e estuprada em BH; suspeito foi preso

Uma jovem, de 22 anos, foi estuprada e roubada após sair de um evento de pagode realizado no Mineirão, nesse sábado (29). As informações foram repassadas à Itatiaia pelos familiares da vítima. Todos os detalhes constam em um boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, que está à procura do autor do crime.

Foto: Reprodução Internet/Vídeo Câmera Segurança

Segundo os familiares, a jovem estava no evento de pagode com uma amiga de trabalho e outros conhecidos. A família diz que a jovem não tem costume de ingerir bebida alcoólica, mas acabou bebendo em excesso durante o show. Após sair do evento no estádio, na região da Pampulha, a amiga solicitou um motorista por aplicativo para a vítima e compartilhou a corrida com o irmão dela. No entanto, o irmão disse para PM que estava dormindo e não acompanhou a viagem. A jovem embarcou sozinha no carro.

Linha do tempo

Imagens de câmeras de segurança que a Itatiaia teve acesso mostram o momento em que o motorista chega na porta da casa da jovem no bairro Santo André, na região Noroeste de Belo Horizonte, às 03h da madrugada deste domingo.

Sob efeito de bebida alcoólica, a jovem não consegue descer do carro. Neste momento, o motorista desce do veículo e começa tocar o interfone no prédio onde a jovem mora. Ele faz isso durante 10 minutos. Ninguém atende. Às 3h10 da madrugada, um motociclista aparece nas imagens das câmeras de segurança. Neste momento, ele e o motorista de aplicativo retiram a jovem, que está desacordada, de dentro do carro. Ela é carregada por eles até um poste, onde os dois a deixam encostada. O motorista volta a chamar no mesmo endereço. Mais uma vez, ninguém o atende.

Às 03h16, a jovem, que estava sentada no passeio e encostada no poste, cai deitada no chão. Às 03h17 da madrugada, o motorista de aplicativo vai embora e deixa a jovem desacordada no chão, conforme as imagens e informações registradas no boletim de ocorrência.

Às 03h22, um terceiro homem aparece nas imagens. Ele observa a jovem caída no chão e olha para os lados. Às 03h24, ele coloca a jovem nas costas e os dois somem das imagens. Às 03h37, uma outra câmera de segurança flagra o homem carregando a jovem desacordada em outro ponto do bairro.

Conforme a família, o homem carregou a jovem por cerca de 3kms até o campo do Grêmio, que também fica no bairro Santo André.

A jovem acordou apenas neste domingo, após ser encontrada por populares, que acionaram uma viatura do Samu. A jovem estava seminua. Ela foi levada para o Hospital Municipal Odilon Behrens, na Região Noroeste da Capital. A jovem tomou um coquetel de medicamentos contra doenças sexualmente transmissíveis.

Durante a ação, a jovem também teve o celular roubado.

A Polícia Militar já identificou a placa do veículo por aplicativo e ele deve ser ouvido pela Polícia Civil para colaborar com informações. Os outros homens que aparecem nas imagens também estão sendo procurados.

A equipe médica também colheu o material genético encontrado na jovem e a encaminhou para Polícia Civil, que já está investigando o caso.

Suspeito é preso

Um homem de 47 anos tido como o suspeito de estuprar uma jovem, de 22, que foi abandonada na rua por um motorista de aplicativo após um evento de pagode no Mineirão foi preso na noite deste domingo no Bairro Aparecida, na região Noroeste.

Imagens de segurança mostraram o momento em que o investigado carrega a mulher nos ombros até um local afastado para estuprá-la. Conforme a família, o homem carregou a jovem por cerca de 3kms até o campo do Grêmio, que também fica no bairro Santo André.

Ele foi encaminhado para a Delegacia de Plantão Especializada em Atendimento à Mulher (Deam), onde fica à disposição da Justiça. Segundo apuração da polícia, ele não possui nenhuma passagem por outro crime.

Da Redação com Itatiaia