Homem executa ex-companheira e se mata na rua no interior de Minas

Um homem identificado como Rudson Gomes Maia de 51 anos tirou a própria vida depois de matar a ex-esposa Márcia Pereira de Matos de 45, com um tiro na cabeça no domingo (30), no bairro Santos Reis em Montes Claros, norte de Minas.

Foto: reprodução redes sociais / G1

De acordo com a Polícia Militar, Márcia saiu para trabalhar em um supermercado quando foi abordada pelo ex-marido que atirou contra ela. A mulher foi baleada na cabeça e morreu na hora. Ainda segundo a PM, Rudson afastou da vítima e atirou contra a própria cabeça. O Samu prestou os primeiros atendimentos, mas o autor não resistiu.

A polícia informou que Márcia e Rudson foram casados por muito tempo. Os policiais acreditam que a motivação do crime seja por ele não ter aceitado o fim do relacionamento. A perícia da Polícia Civil esteve no local e fez todos os procedimentos. Os corpos foram encaminhados para o IML do município. Já a arma do crime foi apreendida.

Ex tentou matar mulher no ano passado

Em dezembro do ano passado, Rudson fingiu ser entregador, atirou no rosto da vítima e contra o atual namorado dela. De acordo com a Polícia Militar, além de ser atingida por dois tiros no rosto, a mulher foi baleada também no braço. Na ocasião, ela foi encaminhada para o hospital e não corria risco de morte.

Apesar dos ferimentos, a vítima estava consciente e contou aos militares que tinha terminado o relacionamento há dois anos com o suspeito e desde então vinha sendo perseguida e ameaçada.

