Ônibus é incendiado por assaltantes na Via Expressa, em Contagem; veja vídeo

Um ônibus da linha 307B foi completamente incendiado, na noite desta segunda-feira (31), na Via Expressa de Contagem, na Grande BH.

Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Segundo a Polícia Militar (PM), o motorista do coletivo disse que saiu do bairro Sapucaias, com destino à Estação Eldorado. Na altura do bairro Parque São João, três suspeitos, aparentemente adolescentes, deram sinal para entrar.

No momento em que o veículo parou no ponto, o trio pediu que o condutor e os passageiros descessem. Em seguida, os criminosos colocaram fogo no ônibus e fugiram para um lote vago. Veja vídeo:

Coletivo foi incendiado por três homens que abordaram o veículo para praticarem assalto pic.twitter.com/7htcRsmlaZ — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) August 1, 2023

De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram utilizados quatro mil litros de água para apagar as chamas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Os policiais fazem buscas na região para tentar localizar os suspeitos do incêndio.

Da Redação com G1