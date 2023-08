MG: mais de 6,6 milhões de doses da vacina contra a gripe e 2,6 milhões contra meningite foram aplicadas em todo o estado

A campanha de vacinação contra a influenza e a ampliação da estratégia de vacinação contra a meningite terminaram nessa segunda-feira (31/7) em todo o estado. Com mais de 6,6 milhões de doses da vacina contra a gripe aplicadas, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) destaca a adesão do público até o momento e reforça a orientação para os municípios avaliarem a realidade local e os estoques disponíveis do imunizante para prosseguirem com a vacinação em seus territórios.

Foto: Gil Leonardi / Imprensa MG

A vacinação contra a gripe começou em abril deste ano, seguindo a campanha nacional do Ministério da Saúde. Até 31/7, foram aplicadas 6.640.821 doses da vacina em Minas, ou seja, uma cobertura vacinal geral de 63,31% em crianças, gestantes, idosos, puérperas, professores e trabalhadores da saúde. A meta preconizada é de 90% desses grupos prioritários. O detalhamento por região do país, estado ou município pode ser acessado neste link.

Ao todo, a SES-MG distribuiu aos municípios mineiros 8.475.980 doses para vacinação contra o vírus influenza, causador da gripe. De acordo com a superintendente de Vigilância Epidemiológica da SES-MG, Jaqueline Oliveira, cada município deve avaliar a demanda e estoque local para prosseguir com a vacinação. “Caso os municípios tenham doses em estoque depois do dia 31/7, a SES-MG recomenda que seja dada sequência na vacinação da população com idade superior a 6 meses, a fim de otimizar as doses, garantindo o estoque ao longo do ano para atender situações excepcionais (novas gestantes e segunda dose das crianças)”, explicou a superintendente.

Em relação à meningite, a SES-MG ampliou a vacinação, desde novembro de 2022, para todos os mineiros com idade a partir de 16 anos. Com a estratégia, 2.640.164 doses da vacina foram aplicadas até o dia 10/7 (segundo dados consolidados informados pelos municípios).

Para a ampliação da estratégia, a Secretaria de Saúde enviou para os municípios 3.668.120 doses da vacina meningo C, que protege contra a doença meningocócica do tipo C. Normalmente, a vacina meningo C é administrada no calendário de rotina para crianças, com a aplicação da 1ª dose aos 3 meses de idade, a 2ª dose aos 5 meses de idade e o reforço aos 12 meses de idade.

Segundo a superintendente de Vigilância Epidemiológica da SES-MG, é muito importante que as pessoas, principalmente dos grupos prioritários, mantenham a vacinação em dia. “A SES-MG reforça a importância de a população procurar as Unidades Básicas de Saúde e garantir sua imunização, a fim de reduzir casos graves, internações e até mesmo óbitos associados ao vírus influenza. Com relação à vacinação contra a meningite, essa foi uma estratégia temporária de ampliação do público-alvo. Trata-se de uma oportunidade para toda a população se proteger e reduzir a possibilidade de internação e agravamento de uma doença tão complexa e grave quanto a meningite”, destacou.

A comerciante e moradora de Lagoa Santa, Maria Geralda Ferreira, aproveitou o último dia da campanha para se imunizar contra a gripe e a meningite. De acordo com ela, é muito importante tomar a vacina e se proteger contra as doenças. “Tomando as vacinas estou precavendo uma gripe forte ou meningite e tenho que me imunizar para cuidar da minha saúde e ter a certeza que estou me protegendo. Hoje, tomei essas vacinas e vou tomar a quarta dose contra a covid amanhã”, disse.

Paulo César Trindade é aposentado e também correu para garantir sua dose. “Com essas doenças que estão aí, a melhor coisa que tem é prevenir e a melhor forma é a vacina. Tomo todas as vacinas que estão disponíveis no SUS para ficar com o meu cartão em dia”, enfatizou.

É importante destacar que os imunizantes estão disponíveis de forma gratuita nas Unidades de Saúde para o atendimento das pessoas incluídas nos grupos prioritários. As vacinas são seguras, eficazes e são a melhor forma de proteção contra os agravos, além de minimizar as complicações em decorrência dessas doenças.

Covid

A SES-MG informa que a imunização contra o coronavírus segue em andamento nas salas de vacinação e será contínua, conforme orientação do Ministério da Saúde. A vacina é indicada para toda a população com idade a partir de 6 meses, para evitar casos graves e óbitos associados à doença, principalmente nos grupos de risco.

De acordo com os dados do Painel Vacinômetro, atualizados em 24/7, foram aplicadas 55.465.246 doses dos imunizantes contra a covid em Minas Gerais. A cobertura vacinal em adultos está em 86,49% para a primeira dose, 81,94% para a segunda dose, 67,28% para o primeiro reforço e 26,74% para o segundo reforço. No caso da vacinação de crianças de 6 meses a 11 anos, a cobertura vacinal está em 55,39% para a primeira dose e 40,89% para a segunda dose.

Com Agência Minas