Agosto Lilás: um mês para conscientizar a sociedade sobre a violência contra a mulher

A Polícia Civil de Minas Gerais está realizando a campanha "Agosto Lilás" em um esforço conjunto para conscientizar a população sobre o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Essa iniciativa foi estabelecida pela Lei 14.448/22, que designou o mês de agosto como um período especial de conscientização.

Imagem: Divulgação/PCMG

A campanha Agosto Lilás foi criada em alusão à sanção da Lei Maria da Penha (Lei Federal nº 11.340/2006), assinada em 7 de agosto de 2006, que neste ano completa 17 anos. Essa legislação foi elaborada para proteger as mulheres vítimas de violência, seja ela física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial, e para sensibilizar e conscientizar toda a sociedade sobre a urgência de acabar com a violência contra as mulheres.

O objetivo principal dessa iniciativa é dar visibilidade ao tema e aumentar o conhecimento sobre as leis existentes, assim como auxiliar as mulheres que enfrentam essas situações de violência. A campanha busca informar sobre as diversas formas de violência doméstica, os direitos das mulheres e a necessidade de alcançar a equidade de gênero.

Além de esclarecer as diferentes formas de violência doméstica, o Agosto Lilás também promove debates sobre os direitos das mulheres e a igualdade de gênero. O objetivo é tornar o tema mais visível e aumentar o conhecimento sobre as leis existentes e como ajudar as vítimas.

A Lei Maria da Penha prevê cinco tipos de violência doméstica e familiar, são elas:

Violência física: inclui qualquer conduta que cause danos à integridade ou à saúde corporal da mulher, como espancamentos, ferimentos com objetos cortantes, sufocamento, uso de armas de fogo e outros atos de violência física.

inclui qualquer conduta que cause danos à integridade ou à saúde corporal da mulher, como espancamentos, ferimentos com objetos cortantes, sufocamento, uso de armas de fogo e outros atos de violência física. Violência psicológica: abrange qualquer conduta que cause danos emocionais, diminuição da autoestima, prejudique o desenvolvimento pleno da mulher, ou busque controlar e degradar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Exemplos incluem ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, perseguição, insultos e chantagens.

abrange qualquer conduta que cause danos emocionais, diminuição da autoestima, prejudique o desenvolvimento pleno da mulher, ou busque controlar e degradar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Exemplos incluem ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, perseguição, insultos e chantagens. Violência moral: compreende qualquer conduta que envolva calúnia, difamação ou injúria, como expor a vida íntima, acusar a mulher de traição, menosprezá-la por sua forma de vestir e utilizar xingamentos para rebaixá-la.

compreende qualquer conduta que envolva calúnia, difamação ou injúria, como expor a vida íntima, acusar a mulher de traição, menosprezá-la por sua forma de vestir e utilizar xingamentos para rebaixá-la. Violência sexual: engloba qualquer conduta que constranja a mulher a participar de relações sexuais não desejadas, seja através de intimidação, ameaça, coação ou uso da força. Isso pode incluir estupro, impedir o uso de métodos contraceptivos e obrigar a mulher a realizar atos sexuais desconfortáveis.

engloba qualquer conduta que constranja a mulher a participar de relações sexuais não desejadas, seja através de intimidação, ameaça, coação ou uso da força. Isso pode incluir estupro, impedir o uso de métodos contraceptivos e obrigar a mulher a realizar atos sexuais desconfortáveis. Violência patrimonial: abrange qualquer conduta que envolva a retenção, subtração, destruição parcial ou total de objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as necessidades da mulher. Exemplos incluem o controle financeiro abusivo, a recusa em pagar pensão alimentícia, estelionato e danos propositais a objetos.

A campanha também fornece orientações para as vítimas de violência doméstica denunciarem os casos. As vítimas ou seus representantes legais podem acessar o site delegaciavirtual.sids.mg.gov.br e selecionar uma das opções relacionadas à violência doméstica, como ameaça, vias de fato, lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Em seguida, devem preencher os campos disponibilizados com informações sobre o solicitante, o(s) autor(es), testemunhas, local, data dos fatos e histórico da ocorrência.

A campanha "Agosto Lilás" tem projeção em todo o território nacional, buscando engajar a sociedade na luta contra a violência doméstica e construir um futuro mais seguro e igualitário para todas as mulheres.

Para mais informações, acesse a cartilha da Polícia Civil sobre a campanha realizada este ano.

Da redação, Djhessica Monteiro.

*Com informações da PCMG