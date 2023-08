Ação na Justiça busca impedir suspensão de serviços da Via 040 na BR-040 até conclusão do processo de relicitação

O Ministério Público Federal (MPF) tomou uma iniciativa jurídica visando assegurar a continuidade dos serviços vitais fornecidos pela concessionária Via 040 na rodovia BR-040 até que o processo de relicitação seja finalizado. A Via 040 é a empresa responsável pela gestão do trecho da rodovia que conecta Juiz de Fora, localizada na região da Zona da Mata em Minas Gerais, até a capital federal, Brasília, no Distrito Federal.

Foto: Divulgação/Via 040

A ação movida pelo MPF tem como objetivo principal garantir a manutenção dos serviços essenciais, que incluem operação, manutenção, conservação e monitoramento da rodovia, a partir do dia 18 de agosto, data em que está prevista a finalização do processo de relicitação. A Via 040 já anunciou a intenção de encerrar suas obrigações contratuais com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) a partir dessa data.

O processo de relicitação da BR-040 teve início em 2019, após a concessionária manifestar dificuldades financeiras. Contudo, o processo não foi concluído no prazo originalmente estipulado de 24 meses, sendo estendido por mais 18 meses, a contar de fevereiro de 2022.

O MPF destaca que a interrupção dos serviços fundamentais prestados pela Via 040 acarretaria em riscos inaceitáveis para a segurança dos usuários da BR-040. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a BR-040 é a segunda rodovia com maior incidência de acidentes em Minas Gerais, logo após a BR-381. No ano de 2022, foram registrados 128 óbitos ao longo dessa via.

Além da solicitação para garantir a continuidade dos serviços, a ação também demanda que a ANTT e o governo federal adotem todas as medidas administrativas necessárias para assegurar a prestação contínua dos referidos serviços.

Tanto a concessionária Via 040 quanto a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) ainda não se pronunciaram até o momento. A reportagem aguarda retorno das partes envolvidas.

Da redação

*Informações de O Tempo