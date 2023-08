Aeroporto de Confins coloca travas antifurto em carro contra a 'Gangue da Hilux'

O aeroporto Internacional de Confins, passou a oferecer, desde o último mês, uma medida adicional de segurança para os veículos Toyota Hilux. Uma trava de segurança é colocada na roda do carro para impedir o furto. Isso ocorre meses depois da conhecida “Gangue da Hilux” ser alvo de operações policiais em todo o país.

Foto: BH Airport / Divulgação

Na região metropolitana de Belo Horizonte, por exemplo, dois homens foram presos em maio deste ano suspeitos de integrarem a quadrilha especializada no furto das caminhonetes em estacionamentos e hotéis no entorno do aeroporto. O motorista, de 36 anos, e um técnico de informática, de 23, são suspeitos de furtarem 11 Toyota Hilux, avaliadas em mais de R$ 300 mil cada, desde fevereiro deste ano – sendo seis delas só no estacionamento do terminal aéreo.

Duas semanas depois dessas prisões, o Ministério Público cumpriu dez mandados de prisão preventiva e 30 de busca e apreensão em 16 municípios. A operação foi feita em Minas Gerais e nos estados do Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo.

A investigação apontou que o grupo furtava os veículos de luxo com o auxílio de equipamentos eletrônicos, que realizavam a codificação de chaves e partida dos motores. Em posse dos veículos, estes eram clonados, com adulteração da numeração do chassi e de outros identificadores. A ação do grupo, conforme apurado pelo Ministério Público, ocorria de forma articulada em vários estados do país. A Hilux é o principal alvo dos bandidos por ser considerado um carro “mais fácil de abrir”. Estes veículos furtados e clonados eram vendidos por preço de mercado, enganando diversos clientes.

A BHAirport, concessionária que administra o aeroporto de Confins, informou em nota ao jornal O Tempo que “atua para ampliar a segurança de passageiros e visitantes nos estacionamentos do aeroporto”.

“Devido a existência de quadrilhas especializadas em furto de carros do modelo Hilux no Brasil, adotamos no último mês a medida adicional de segurança de travar as rodas desses veículos, uma iniciativa que visa a proteção dos carros durante a passagem pelo nosso terminal. Temos um profissional à disposição 24 horas para atender os proprietários desses carros e retirar a trava no momento em que chegam de viagem. Nossa equipe está em constante intercâmbio com as autoridades competentes e trabalhamos em estreita colaboração com elas para implementar medidas de segurança eficazes”, diz o comunicado.

Com O Tempo