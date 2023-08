Governo de Minas anuncia pagamento de adicional para servidores da rede estadual de ensino

O Governo de Minas Gerais anunciou, na terça-feira (1º) o pagamento do Adicional de Valorização da Educação Básica (Adveb), um benefício que será concedido a 116 mil servidores de diversos cargos da Secretaria de Estado de Educação (SEE).

Foto: Dirceu Aurélio / Agência Minas / Ilustração

O anúncio foi feito pelo titular da pasta, Igor Alvarenga, e prevê, inclusive, o pagamento da bonificação que estava congelada desde 2018 - último ano do mandato do ex-governador Fernando Pimentel (PT), que não havia honrado o pagamento com a categoria.

Os servidores que têm direito ao Adveb começarão a receber os recursos, em parcelas, por três meses, a partir da folha de agosto - que cai na conta dos funcionários públicos em setembro. A primeira parcela é referente ao adicional correspondente ao ano de 2023 e as outras duas, referem-se ao ano de 2018.

"Estamos fazendo um investimento de R$ 310 milhões [R$ 318 milhões, conforme corrigido pelo Governo de Minas] na folha de pagamento dos professores, retroativo, do Adveb. Algo que ficou como dívida do governo passado e nós, devido ao trabalho de gestão séria, estamos regularizando essas dívidas", afirmou o secretário. Alvarenga ressaltou que o Governo de Minas anunciou, ainda, a recomposição do piso salarial dos professores em 12,84%.

Confira como será o pagamento do Adveb:

Setembro: pagamento referente ao Adveb de 2023;

Outubro: pagamento referente à 1ª parcela do Adveb de 2018;

Novembro: pagamento referente à 2ª parcela do Adveb de 2018

O Adveb é um benefício voltado para servidores efetivos da educação básica e é pago a cada cinco anos. A bonificação corresponde a 5% do vencimento básico do funcionário público. De acordo com o Governo de Minas, o adicional foi retomado em 2019, após aprovação do Comitê de Orçamento e Finanças (Cofin). Em junho, a secretaria anunciou o benefício para 52.997 servidores, que se enquadraram nas regras para recebimento do Adveb.

Com Itatiaia