Motel terá que indenizar cliente que foi mordida por rato em suíte

Um motel de luxo de Belo Horizonte indenizará em R$ 2 mil uma mulher que foi mordida por um rato quando dormia em uma suíte do local. A indenização por danos morais foi proferida pela juíza Beatriz Junqueira, do Juizado Especial Cível da capital mineira.

Foto: TJMG / divulgação

Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a cliente entrou no estabelecimento por volta das 23h do dia 14 de janeiro de 2022, um sábado. Ela e o companheiro comemoravam o aniversário de namoro e, por volta de 1h de domingo, quando eles já dormiam, ela foi surpreendida por uma queimação no dedinho do pé.

"O casal acendeu a luz do quarto e se deparou com um rato na parede, que havia atacado a mulher com uma mordida no pé. Sangrando, ela ainda conseguiu fotografar o animal e juntou a prova no pedido de indenização na Justiça", detalhou o tribunal.

Depois de ser mordida, a vítima procurou atendimento médico ainda de madrugada, por medo de ter sofrido alguma contaminação. No processo judicial, ela argumentou que o incidente foi uma falha na "segurança biológica" do motel, que não combateu devidamente as pragas e nem isolou efetivamente os quartos da entrada de animais. A mulher argumentou ainda o sofrimento causado pelo risco de transmissão de doenças, como leptospirose, peste bubônica, tifo e hantavírus.

No tribunal, o motel teria argumentado que não era possível comprovar que o casal esteve hospedado no motel naquela noite. Porém, a juíza considerou conversas de WhatsApp entre a vítima e administração da empresa, liberando o casal do pagamento da estadia por causa do ocorrido.

"Foi comprovada a falha na prestação dos serviços da empresa, certo é o seu dever de indenizar", completou a juíza Beatriz Junqueira em sua decisão, que alegou ainda que, por se tratar de um motel, não existe comprovação de reserva e, geralmente, não é emitida nota fiscal.

O motel, que tem quartos com preços que variam de R$ 150, por 2h, a quase R$ 900 por 3h na suíte mais luxuosa, não se pronunciou, como informa o jornal O Tempo.

Da redação com O Tempo