Crime do sapatinho: gerente de banco e família são sequestradas em MG

Moradores da cidade de Ipuiúna, no sul de Minas, amanheceram assustados com um ataque à uma agência do Banco do Brasil na cidade. A gerente do estabelecimento foi sequestrada e levada ao local pelos criminosos para retirar quantias em dinheiro, prática que é conhecida como crime do sapatinho.

Segundo a Polícia Militar, de imediato, foi realizado cerco e bloqueio na agência, uma vez que o botão de pânico havia sido acionado. Também foi necessário enviar reforços policiais para a cidade.

As câmeras de segurança da agência registraram o momento em que o suspeito chegou ao estabelicemento junto com a gerente. Ele determinou que ela abrisse o cofre e retirasse o dinheiro. Em seguida, fugiu da agência em um pálio de cor preta, veículo da gerente.

A família da vítima também foi sequestrada nesta quarta-feira (2 de agosto), mas foi liberada na cidade de Poços de Caldas. De acordo com o relato dos parentes à polícia, dois homens entraram na residência por volta das 19h, anunciando o sequestro. O pai, a mãe e o irmão da gerente foram rendidos, permacendo todos amarrados em um quarto.

Eles passaram a noite dessa forma e, na manhã desta quinta (3 de agosto), a gerente do banco foi levada com um dos suspeitos até a agência de Ipuiuna. Eles ficaram dentro do estabelecimento por cerca de 2h30. O assaltante saiu levando dinheiro em quantia não informada e, só assim, a vítima foi libertada.

Nenhuma das vítimas teve ferimentos. O veículo Palio furtado foi localizado na estrada vicinal de acesso a Ouro Fino. A Polícia Militar ainda apura quantos criminosos participaram da ação e quais foram os prejuízos causados. Ocorrência em andamento.

