Gás natural fica mais barato em Minas Gerais

O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede), homologou, em 1/8, a redução de custo do gás natural de até 10,89% para os segmentos industrial, gás natural comprimido, gás natural liquefeito, cogeração e climatização, além de redução de custo de 7,38% para o segmento veicular.

Com a redução do preço do gás veicular, motoristas vão perceber ainda mais a relação custo-benefício desse combustível, estimulando o crescimento sustentável de suas atividades.Para a distribuidora do gás no estado, a Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig), a redução de 7,38% no custo do gás será percebida imediatamente pelos motoristas. Se o repasse do porcentual da redução for integral para os usuários, a redução do preço deverá ser de R$ 0,20/m³ no posto.Gilberto Valle, presidente da Gasmig, ressalta os benefícios imediatos da redução do preço do gás para o consumidor. “Os motoristas sentirão no bolso a economia na hora de abastecer. É importante ressaltar que o gás veicular está ainda mais competitivo em relação aos outros combustíveis. O motorista está pagando menos e rodando muito mais com o gás natural”, afirma.

Valle destaca também o crescimento da rede de abastecimento de gás natural no estado, o que permite viagens mais longas e econômicas através dos Corredores de Gás Veicular. “Já são 64 postos de combustíveis que fornecem o gás natural da Gasmig em Minas Gerais, com a expectativa de outros 14 em 2024. Dezenas de motoristas já fazem diariamente o trecho Belo Horizonte-Rio de Janeiro utilizando apenas o GNV. Ainda em 2023 o corredor BH-São Paulo será inaugurado”, finaliza.Uma simulação realizada por analistas da Gasmig, levando em consideração a queda no preço anunciada, mostra que o gás veicular continua sendo o combustível mais econômico.

Confira a simulação

Ao abastecer o veículo com R$ 100, o usuário do gás veicular roda 294 quilômetros. Isso representa um custo de R$ 0,34 por quilômetro rodado. Com o mesmo valor de R$ 100, o usuário de gasolina roda 207 quilômetros (R$ 0,48 por quilômetro rodado). Já o consumidor que abastece com etanol roda 212 quilômetros com R$ 100 (R$ 0,47 por quilômetro rodado).Os valores utilizados nesta simulação são: gás veicular: R$ 4,49/m³ - gasolina: R$ 5,16/litro - etanol: R$ 3,54/litro (referência: 31/7/2023 – Belo Horizonte).

De acordo com os analistas da Gasmig, o gás veicular é ainda mais vantajoso para aqueles motoristas que rodam mais de 100 quilômetros por dia, como é o caso dos taxistas, motoristas de aplicativos de transporte de passageiros e de entregas, além dos frotistas.

Benefícios do gás veicular

Além da economia no bolso, o gás veicular também é menos poluente, pois apresenta uma redução média de 20% nas emissões de CO2, quando comparado ao diesel e à gasolina. Outra vantagem do gás veicular, frente aos seus concorrentes (etanol, gasolina e diesel), é não ser adulterado, nem furtado, além seu fornecimento ser contínuo, com qualidade garantida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Rede de abastecimento

Atualmente, a Gasmig possui 64 postos de gás veicular em 19 cidades distribuídas nas regiões Central, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Sul de Minas. Confira a localização dos postos de gás veicular neste link.Até 2024 serão ligados mais 14 postos revendedores de gás veicular, inclusive em algumas rodovias federais que cortam o estado.

Preço do gás residencial continua congelado até 2024

Em fevereiro de 2023, a Gasmig congelou novamente a tarifa do gás residencial por 12 meses, até fevereiro de 2024.A expansão da rede de distribuição de gás, principalmente em Belo Horizonte, tem permitido cada vez mais consumidores aderirem ao gás natural como fonte de energia para cozinhar e aquecer a água. No ano passado, a Gasmig implantou 15 quilômetros de gasodutos na região dos bairros Outro Preto e Castelo, na Pampulha. Mais de 90 mil residências já são atendidas com gás natural em Minas Gerais.

Além de todo o benefício da comodidade, já que o fornecimento é contínuo e o cliente não precisa se preocupar com a reposição de botijões, a economia com o gás natural pode surpreender, uma vez que quanto maior o consumo, menor a tarifa, e o pagamento é somente após a sua utilização.

