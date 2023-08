Carreta tomba e causa congestionamento no Anel Rodoviário em BH

No início da tarde desta quinta-feira (03), um acidente envolvendo uma carreta resultou no tombamento do veículo e na interdição parcial da alça de acesso do Anel Rodoviário, no sentido Vitória, para a avenida Amazonas, no sentido Contagem. O incidente ocorreu próximo ao bairro Madre Gertrudes, situado na região oeste da capital mineira.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

De acordo com as informações preliminares, o motorista da carreta perdeu o controle do veículo enquanto realizava uma curva, ocasionando seu tombamento no local.

A situação gerou impactos imediatos no tráfego local, com a formação de um congestionamento significativo ao longo do Anel Rodoviário, no sentido Vitória. A lentidão se estende por aproximadamente três quilômetros, a partir do trecho próximo ao Betânia.

Diversas equipes de intervenção foram prontamente acionadas para lidar com a situação, incluindo a Via 040, a Polícia Militar Rodoviária e o Corpo de Bombeiros. Até o momento, no entanto, não há informações detalhadas sobre o estado de saúde do condutor da carreta envolvida no acidente.

Os esforços para remover a carreta tombada e restabelecer o fluxo normal de tráfego estão em andamento, porém, ainda não foi divulgada uma previsão concreta para a completa liberação da via.

Da redação com Itatiaia