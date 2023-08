Homem é preso após manter idosa em cárcere privado, agredi-la e ameaçar esquartejá-la em Minas Gerais

Um homem de 45 anos foi detido na quarta-feira (2) sob a acusação de agredir e manter em cárcere privado uma idosa de 71 anos na cidade de Ipatinga, localizada na região do Vale do Aço, em Minas Gerais. A vítima foi submetida a uma série de agressões físicas, incluindo chutes, socos e tapas, e foi resgatada após conseguir pedir ajuda a moradores próximos.

Foto: Reprodução/Google Street View

Segundo informações prestadas pela vítima, as agressões se tornaram frequentes desde que ela se casou com o suspeito, há aproximadamente dois meses. Na noite de terça-feira (1º de agosto), o homem teria tomado posse das chaves da residência do casal, impedindo-a de sair do local. Além das agressões, ele a ameaçou de morte e chegou a fazer ameaças de esquartejamento.

A idosa relatou ter passado a noite inteira em estado de temor, constantemente preocupada com sua segurança. O suspeito teria saído de casa durante a madrugada e retornado no início do dia seguinte. Nesse momento, ele obrigou a vítima a acompanhá-lo em um veículo até a residência de um conhecido, onde tentou obter assistência na formatação de um notebook.

No entanto, o técnico em informática se recusou a realizar o serviço ao notar que o aparelho continha informações bancárias e financeiras da vítima. Enquanto o suspeito tentava resolver o problema, a idosa permaneceu dentro do veículo estacionado. Foi nesse momento que ela aproveitou a oportunidade para pedir socorro aos moradores que passavam pela rua. Uma mulher veio em seu auxílio, resgatando-a e imediatamente contatando as autoridades policiais.

Na residência da vítima, os policiais encontraram o veículo pertencente ao suspeito, que havia sido objeto de furto. O carro foi apreendido como parte da investigação. O homem foi detido em flagrante, mas escolheu permanecer em silêncio durante os procedimentos policiais.

A idosa, devido aos múltiplos hematomas que apresentava em seu corpo, foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) local. As autoridades da Polícia Civil conduzirão a investigação sobre o caso, a fim de esclarecer os detalhes e circunstâncias que envolvem esse episódio chocante de violência doméstica.

Da redação com O Tempo