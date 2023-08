Idoso chamado 'Veizin' mata filho de ex-amante a tiros em BH

Um homem de 27 anos foi morto em frente a um bar do bairro Glória, na região Noroeste de Belo Horizonte, na noite dessa quarta-feira (2). O suspeito, um ex-amante de sua mãe, idoso de 75 anos conhecido pelo apelido de ‘veízin’, confessou o crime e disse que estava cansado de ser extorquido pela família da vítima.

De acordo com a Polícia Militar (PM), quando os agentes chegaram até o bar, a vítima, Thiago Ferreira Ramos, estava caída no chão com uma perfuração de arma de fogo na região do tórax. Ainda com vida, o condutor de uma Fiorino ajudou no socorro do homem, junto com as guarnições da polícia. Mas, na UPA Santa Terezinha, o homem não resistiu e morreu.

Filmagens das câmeras de segurança do bar registraram o momento em que o suspeito chegou de carro até o estabelecimento, estacionando próximo à vítima. Ele deixa o veículo e conversa com o filho de sua ex-amante. Em dado momento, ‘veízin’ atira contra o homem, que tentou correr, mas caiu logo em seguida. De acordo com o dono do bar, os dois eram clientes frequentes do estabelecimento.

Em buscas pelo suspeito, guarnições da polícia encontraram seu carro, um Chevrolet Montana, e, dentro dele, munições calibre .32. ‘Veízin’ foi preso dentro da sua casa e, nesse momento, confessou o crime e disse ter sido motivado por extorsões que sofria da ex-amante e do filho dela.

O suspeito contou que teve um caso com a mãe da vítima e que essa mulher estava exigindo dinheiro dele constantemente, assim como o filho. ‘Veízin’ disse que, no último domingo (30), teria dado R$ 100 para a mulher, mas que o filho pediu mais dinheiro. Ele foi convidado para conversar, mas se armou e atirou contra o homem.

