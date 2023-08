Mulheres invadem banheiro masculino no Mineirão e geram revolta em equipe do ‘Tardezinha’

Uma verdadeira confusão tomou conta dos banheiros masculinos do “Tardezinha”, o evento musical de Thiaguinho. Em um vídeo que circula pelas redes sociais, é possível ver diversas mulheres, muitas delas com seus respectivos namorados, entrando no banheiro masculino para poderem realizar suas necessidades fisiológicas, uma vez que o banheiro feminino se encontrava lotado e com filas gigantescas.

Foto: Reprodução Internet

“Mulheres estão invadindo o banheiro aqui, ó. Tá cheio de mulher invadindo aqui. Não pode entrar, já falei que não pode entrar, aqui é masculino, gente. Depois vai forjar que é assédio!”, diz o rapaz responsável pela gravação. Nas redes sociais, a atitude das mulheres dividiram opiniões entre os internautas. Veja vídeo:

Fato aconteceu no último sábado no show Tardezinha, no Mineirão pic.twitter.com/M3kPi7aoNf — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) August 4, 2023

“NADA justifica isso, até porque se fosse o contrário, um homem entrando em banheiro de mulher, a treta seria imensa. Porém, acho que já passou da hora desses eventos disponibilizarem mais banheiros para as mulheres. Em eventos de grande porte, a gente sabe que as filas de banheiro feminino são imensas enquanto a do masculino é bem menor ou às vezes nem tem”, declarou uma internauta.

“Um monte de mulher defendendo as ações dessas sem noção, se fosse homem entrando no banheiro feminino queria ver se iria ter tanta justificativa, numa dessa esses caras vão lá e atacam uma menina dessa, quero ver as mesmas que estão defendendo o erro aqui, vir reclamar!”, reclamou uma segunda internauta.

Em contrapartida, também tiveram pessoas que saíram em defesa das mulheres. “Só quem já foi nesse tipo de evento e bebe cerveja, tem liberdade pra opinar, a fila dos banheiros femininos é desumano, eu faria igual!“, admitiu uma internauta. “Eu mesma já fiz isso, fila de banheiro feminino em qualquer evento é um caos”, revelou outra.

Da Redação com emoff