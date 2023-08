Um trágico incidente ocorreu na tarde deste sábado (5) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, resultando na perda de um homem e no ferimento de duas crianças. O veículo em que estavam capotou na BR-040, próximo ao bairro São Sebastião, no sentido de Sete Lagoas.

Foto: Reprodução Internet

As vítimas são dois meninos, com idades de 6 e 7 anos. Ambos sofreram fraturas em suas pernas. Um dos garotos ficou preso nas ferragens, demandando a intervenção do Corpo de Bombeiros para o resgate. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou socorro às crianças.

Apesar do deslocamento de uma aeronave da corporação até o local do acidente, sua utilização não foi necessária. De acordo com informações dos Bombeiros, o condutor do veículo era padrasto das crianças e infelizmente veio a óbito, conforme confirmado pelo médico do SAMU presente no local.

Informações fornecidas por: Redação Itatiaia