BR-262: passageiros são forçados a ficar pelados durante assalto a ônibus em MG

As autoridades da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) estão conduzindo uma investigação sobre um incidente de assalto a um ônibus na BR-262, próximo a Uberaba, no Triângulo Mineiro, que ocorreu na última quarta-feira, 2 de agosto. Durante o incidente, tanto o motorista quanto os passageiros foram abordados por criminosos, alguns dos quais ordenaram que indivíduos ficassem literalmente pelados. O ônibus estava em trânsito do Mato Grosso do Sul com destino a Belo Horizonte.

Foto: Free pic

Conforme informações da instituição, detalhes adicionais sobre o ocorrido e a abordagem dos criminosos serão divulgados "assim que estiverem disponíveis". Informações preliminares sugerem que os assaltantes estavam em um veículo próprio e forçaram o ônibus a parar. Posteriormente, eles teriam entrado no veículo e anunciado o assalto.

Após saquearem os pertences dos passageiros, os criminosos teriam instruído o motorista a dirigir até uma área densamente arborizada. Lá, os passageiros teriam sido coagidos a se despirem. Até o momento desta reportagem, nenhum indivíduo havia sido detido.

Redação