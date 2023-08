Novas imagens mostram jovem entrando em carro de aplicativo antes de ser abandonada e estuprada em BH

Uma sequência de imagens revoltou o país essa semana. Uma jovem de 22 anos foi estuprada após ser abandonada por um motorista de aplicativo em uma calçada de Belo Horizonte. Novas imagens mostram o momento em que ela é colocada no carro por um amigo antes do acontecido.

Foto: Divulgação/O Globo

A estudante e o amigo estavam em um bar, na região da Pampulha, em BH, após terem voltado de um show no Estádio do Mineirão.

As imagens mostram a jovem sendo colocada no banco de trás. Depois, o amigo vai até a janela do passageiro, fala com o motorista, e o carro segue viagem.

São 12 km do bar até a casa da estudante, uma corrida de cerca de 15 minutos. O motorista desce do carro com o celular na mão, vai até o interfone, olha e retorna para o veículo. Abre a porta da passageira, parece conversar com ela e volta para chamar alguém no prédio. Em seguida, ele pede ajuda a um motociclista. Os dois carregam a jovem e a colocam na calçada, encostada num poste.

Pouco depois, ela é levada por um homem que passava pela rua. Ele a carrega virada de cabeça para baixo pelas ruas do bairro.

“Minha família está em pedaços. (...) Foi de uma covardia, de uma maldade, sem precedentes”, diz Kelly Rodrigues, irmã da vítima.

Assista o vídeo aqui.

Com O Globo