Jovem é morto após primo atropelar cachorro na Grande BH

Um jovem de 26 anos perdeu a vida em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte, após seu primo atropelar um cachorro. O acidente aconteceu enquanto ele estava com sua tia e primo em um veículo Fox. Um motociclista chegou à residência da família, questionou sobre o atropelamento e efetuou disparos contra a vítima e seu primo. O jovem ferido foi levado ao hospital, mas não sobreviveu. Imagens de câmeras de segurança ajudaram a identificar o suspeito, cuja busca está em andamento.

Foto: Reprodução/Vídeo/Internet

Na noite deste domingo (6), um jovem de 26 anos perdeu a vida no bairro São Pedro de Ribeirão das Neves, localizado na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A motivação seria o atropelamento de um cachorro, que aconteceu minutos antes.

Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), o jovem estava na companhia de uma tia e um primo, que conduziam um veículo Fox. Ao trafegar pela Rua José Cassimiro Nogueira, no bairro de Várzea Alegre, o motorista não teria visto o cachorro, que acabou sendo atropelado.

O acidente ocorreu a menos de um quilômetro da residência da tia da vítima. Na área conhecida como bairro São Pedro, a testemunha, que é a tia do jovem, encontrava-se no interior do banheiro de sua casa no momento dos acontecimentos. Ela relatou ter ouvido os sons dos disparos seguidos pelo pedido de socorro emitido por seu sobrinho.

De acordo com o relato da testemunha, um indivíduo em uma motocicleta chegou à residência e indagou sobre o responsável por atropelar o cachorro. Antes mesmo que seu filho e sobrinho pudessem responder, o suspeito efetuou um disparo.

O jovem foi prontamente socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal São Judas Tadeu. No entanto, após ser submetido a uma intervenção cirúrgica, ele não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer.

As imagens capturadas pelas câmeras de segurança permitiram à Polícia Militar constatar que o motociclista estava vestindo trajes escuros e portava um capacete de cor branc, identificando com sucesso o suspeito. Infelizmente, ao chegar na residência do suspeito, as autoridades descobriram que ele já havia escapado. A motocicleta e a arma de fogo que participaram do crime foram apreendidas.

A ocorrência foi documentada pela 10ª DP de Ribeirão das Neves, e uma caçada está em andamento para localizar o suspeito, que já é considerado foragido da Justiça.

Da redação

*Com informações do G1