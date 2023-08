Atualização caso em BH: suspeito de estuprar jovem após show ficou em silêncio durante depoimento à polícia

O homem de 47 anos suspeito de estuprar uma jovem desacordada em Belo Horizonte ficou em silêncio durante o depoimento à Polícia Civil de Minas Gerais. A informação foi divulgada pela instituição na manhã desta segunda-feira (7) e a oitiva aconteceu ao longo da última semana.

Foto: Reprodução/g1

Identificado como Wemberson Carvalho da Silva, ele é suspeito de ter carregado a jovem, que estava desacordada na rua, até um campo de futebol para estuprá-la. Ela foi deixada em frente ao prédio onde mora por um motorista de aplicativo. O caso aconteceu na madrugada de 30 de julho em Belo Horizonte.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Danúbia Quadros, o homem "fez uso do direito constitucional de ficar calado". Ainda segundo ela, "praticamente todos" os envolvidos no caso já foram ouvidos no curso da investigação.

"Laudos periciais estão sendo elaborados, inclusive o referente a violência sexual, que já está pronto. A gente já está na reta final das investigações, esperando a conclusão de outros laudos para encerramento dos trabalhos", disse a delegada.

Wemberson está preso em Ribeirão das Neves, na Grande BH, desde o dia 31 de julho.

Motorista diz ter pedido que amigo a acompanhasse

Em depoimento à polícia, o motorista de aplicativo disse que pediu ao amigo da jovem, que solicitou o carro, que a acompanhasse até em casa.

"O amigo afirmou que o irmão dessa jovem estava na porta da casa deles, a aguardando. Inclusive a corrida foi compartilhada, a localização foi compartilhada com o irmão", disse a delegada.

O motorista também disse à polícia que deixou a jovem na porta da casa dela e retornou após alguns minutos, quando a jovem já não estava lá. As imagens deste momento foram divulgadas pelo Fantástico.

"Ele imaginou que algum familiar ou o próprio irmão teria buscado a jovem e subido para casa com ela", completou a delegada.

Amigo e motociclista não cometeram crimes

A delegada ainda descartou a responsabilidade criminal do amigo, que chamou o carro de aplicativo para a vítima, e do motociclista que ajudou o motorista a retirá-la do carro.

"Estamos apurando a conduta do motorista e também investigando a prática prevista no artigo 217, de estupro de vulnerável", completou a delegada.

O motorista de aplicativo que deixou a vítima desacordada na rua pode responder por abandono de incapaz. A pena pode ir de um a doze anos de prisão, agravada em caso de "abandono em lugar ermo".

Uso do cartão

A Polícia Civil confirmou que o cartão da vítima foi utilizado horas após o crime, conforme denunciado pela família.

A tentativa de efetuar mais uma corrida foi feita pelo amigo da vítima, já que ela havia cadastrado o cartão dela no aplicativo de corridas para pedir um carro para ela.

"[A vítima] esclareceu que o telefone estava descarregado e que foi tentativa de efetuar mais uma corrida pro amigo, que foi negado posteriormente", esclareceu a delegada.

Com g1