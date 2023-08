Mulher é presa em MG após deixar filho de três anos sozinho para sair com amigos

Os militares foram acionados por uma comerciante no centro de Unaí. Aos policiais, a mulher disse ter ouvido a voz de uma criança. Ao ir até o local para verificar, ela viu um menino em uma varanda. Neste momento, o garoto teria dito que estava sozinho na residência.

Foto ilustrativa/Reprodução: PMMG

A Polícia Militar precisou arrombar a porta para resgatar a criança e ficou com ela até que a mãe fosse encontrada. De acordo com a corporação, após ser localizada e abordada, a mulher disse que deixou o menino de 3 anos com o irmão dele, também menor de idade, de 16 anos, para sair com os amigos.

O Conselho Tutelar foi até o local e acompanhou o registro da ocorrência. A mulher foi presa e conduzida para a delegacia da Polícia Civil. A reportagem questionou a Polícia Militar sobre a situação do pai da criança, mas a corporação informou que não constam informações sobre ele no boletim de ocorrência.

Em nota, a Polícia Civil disse que a mulher foi liberada ser ouvida por meio da Central Estadual de Plantão Digital e pagar fiança. "A PCMG esclarece que apura as circunstâncias envolvendo o caso", diz a instituição.

A reportagem também solicitou informações sobre o pai da criança à Polícia Civil e aguarda retorno. Assim que a resposta chegar, esta matéria será atualizada.

Com O Tempo