Mister Minas Gerais morre após mal súbito enquanto jogava futebol

O Mister Minas Gerais 2016, Lucas Eduardo Freitas, de 30 anos, morreu no último domingo (6 de agosto), em Sacramento, no Triângulo Mineiro. A informação foi divulgada pela organização do concurso Mister Brasil.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

O modelo, que trabalhava com uma marcenaria, teve um mal súbito enquanto jogava futebol na tarde de domingo. Pessoas que jogavam futsal com Lucas Freitas ligaram para o Corpo de Bombeiros e relataram que ele apresentava dificuldade para respirar e caiu ao chão. Quando os bombeiros chegaram à quadra, entretanto, o modelo já tinha sido socorrido por uma ambulância da prefeitura. Ele deixa duas filhas, de 6 e 3 anos.

O modelo, que disputou o título de homem mais bonito do país em 2016, era conhecido pela “personalidade amável, sendo sempre muito prestativo e sorridente”. Na ocasião, ele foi eleito “Mister Popularidade” e integrou o grupo de 16 semifinalistas.

“Nosso eterno Mister Minas Gerais CNB 2016 ficará guardado em nossos corações, na nossa memória e na história do concurso. Lembraremos eternamente do nosso Mister. Educado, humilde, simpático, um ser humano incrível. Deus o receba e dê a ele o descanso eterno, a paz e a vida eterna. Expressamos nossos mais profundos sentimentos e nos solidarizamos com todos os familiares”, publicou a página Mister Minas Gerais.

