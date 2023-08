Homem terá que pagar R$ 30 mil para a filha por abandono afetivo em MG

Uma jovem de 23 anos receberá uma indenização de R$ 30 mil de seu pai por abandono afetivo ao longo da vida, segundo decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). A mulher viveu com a avó materna desde a infância e entrou com uma ação em 2020, alegando rejeição paterna desde o nascimento. Embora ele tenha pago pensão alimentícia, o pai teve pouco contato com a filha. O juiz Carlos Carvalho destacou que o pai não assumiu seu papel afetivo, limitando-se ao suporte financeiro, e enfatizou a importância da participação ativa dos responsáveis na criação e educação dos filhos.

Foto: Reprodução/iStock

Uma jovem de 23 anos deverá ser indenizada em R$ 30 mil pelo pai por abandono afetivo ao longo da vida. A decisão foi divulgada nesta terça-feira (8 de agosto) pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

Conforme informações do processo, a mulher vive desde a infância com a avó materna. No ano de 2020, ela ajuizou ação alegando que foi rejeitada pelo pai desde o nascimento. Apesar de ter cumprido com o pagamento de pensão alimentícia, ele mantinha pouco contato com a filha.

De acordo com a jovem, a situação causou a ela baixa autoestima, além de insegurança e depressão profunda. Ela contou que o pai faltava aos encontros marcados sem prévio aviso, não telefonava e nem comparecia aos eventos escolares.

Conforme o juiz Carlos Carvalho “o réu nunca assumiu seu papel de pai, limitando-se a fazer o básico material, mas esquecendo de se fazer presente na realidade concreta e familiar de sua filha”.

De acordo com o magistrado, não se pode obrigar os familiares a amar os filhos, mas os responsáveis pelas crianças têm o dever de criá-las e educá-las, o que implica participação ativa. Ele ainda ressaltou que a ausência ou deficiência de relações com os familiares pode gerar traumas e sequelas psicológicos severos.

*Com O Tempo