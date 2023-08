Vacina da UFMG contra drogas é finalista em prêmio de inovação em saúde internacional

Vacina Calixcoca da UFMG para tratar dependência de cocaína e crack é finalista em prêmio global de inovação em saúde. A UFMG também tem sua vacina SpiN-TEC MCTI contra covid-19 entre os finalistas. Calixcoca, liderada pelo prof. Frederico Duarte Garcia, passou na etapa inicial na categoria Inovação Tecnológica em Saúde. SpiN-TEC, sob liderança do prof. Helton Santiago, se destacou na categoria Inovação em Terapias. Ambas já ganharam 50 mil euros. A competição agora entra na fase final, com votação online até 3 de setembro para determinar o vencedor do prêmio de 500 mil euros.

Foto: Foca Lisboa / UFMG

Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) estão comemorando o reconhecimento de sua notável contribuição para a saúde global. A vacina inovadora, batizada de Calixcoca, desenvolvida para combater a dependência de cocaína e crack, alcançou a prestigiosa posição de finalista em um renomado prêmio internacional de inovação em saúde. A competição acirrada viu a Calixcoca avançar à fase final, onde disputará o grande prêmio de 500 mil euros com outros 13 projetos promissores.

A Calixcoca, idealizada sob a liderança do professor Frederico Duarte Garcia, do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da UFMG, demonstrou sua eficácia na primeira etapa da competição, sendo selecionada na categoria Inovação Tecnológica Aplicada à Saúde. A formulação terapêutica revolucionária apresentou resultados promissores em estudos pré-clínicos, oferecendo um raio de esperança no tratamento de uma dependência complexa e desafiadora.

Segundo o professor Garcia, a dependência de cocaína e crack é um problema de saúde pública que tem impactado indivíduos e comunidades de maneira significativa. Ele afirma: "Esse é um problema prevalente, vulnerabilizante e sem tratamento específico. Os nossos estudos pré-clínicos comprovam a segurança e eficácia do imunizante nessa aplicação. Ela aporta uma solução que propicia aos pacientes com dependência voltar a realizar seus sonhos".

Além da notável conquista da Calixcoca, outra criação impressionante da UFMG está na corrida pelo prêmio. A vacina SpiN-TEC MCTI, projetada para prevenir a infecção por covid-19, também se destaca entre os finalistas. Desenvolvida sob a liderança do professor Helton Santiago, do Departamento de Bioquímica e Imunologia do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da UFMG, a SpiN-TEC conquistou o título na categoria Inovação em Terapias.

O que torna a SpiN-TEC notável é sua abordagem diferenciada na busca pela imunidade contra a covid-19. Ao enfocar a imunidade celular, a equipe liderada pelo professor Santiago busca criar uma defesa mais abrangente e duradoura contra as diferentes variantes do vírus. Esse enfoque estratégico ganhou reconhecimento na competição e solidificou a SpiN-TEC como uma candidata séria ao prêmio de inovação em saúde.

Enquanto esses dois projetos inspiradores já garantiram prêmios substanciais de 50 mil euros cada em suas categorias, eles agora enfrentam a etapa final da competição. Junto a outros 11 projetos selecionados, eles buscam a cobiçada categoria "Destaque", que concederá ao grande vencedor o prêmio de 500 mil euros.

A votação para determinar o vencedor está em andamento, com um processo de votação online que exige o registro em um conselho de medicina em um dos países com participação da farmacêutica financiadora da premiação. O prazo para a votação se encerra em 3 de setembro, e a expectativa é grande para ver qual projeto inovador conquistará o prestigioso prêmio internacional de inovação em saúde.

Da redação

Com informações da UFMG