Um assaltante levou uma surra após tentar roubar uma mulher de 48 anos em Lagoa da Prata, no Centro-Oeste de Minas Gerais, na última segunda-feira (7). De acordo com informações da Polícia Militar, o indivíduo já havia roubado um celular de outra pessoa no mesmo dia e acabou sendo detido.

Foto: Reprodução Internet/Câmera de Segurança

O incidente de tentativa de roubo ocorreu no Centro da cidade, na rua Cirilo Maciel, por volta das 16h. As imagens de uma câmera de segurança do local registraram o momento em que o homem abordou a mulher por trás, empurrando-a e fazendo com que seu celular fosse arremessado a distância.

O ladrão persistiu na investida, tentando agarrar a bolsa da vítima, porém, a mulher resistiu e contra-atacou. Em um momento crucial, um terceiro indivíduo se aproximou correndo e aplicou uma "voadora" no meliante, derrubando-o no chão enquanto segurava a mulher. Em seguida, um segundo homem juntou-se à ação, desferindo chutes e socos contra o suspeito. O assaltante acabou fugindo do local. Um vídeo do incidente também está disponível.

A vítima conseguiu recuperar seu celular. Após a intervenção, a Polícia Militar chegou ao local e deteve o homem, conduzindo-o até a delegacia da Polícia Civil, onde foi formalizada sua prisão.