Mega-Sena: apostas de BH e mais cinco cidades de MG acertam a quina nesta quarta

A Mega-Sena 2619, sorteada nessa quarta-feira (9 de agosto), não premiou ninguém no prêmio principal em concurso com premiação de R$ 71 milhões. Com isso, a principal loteria deve pagar, no próximo sábado (12 de agosto), o valor de R$ 115 milhões, o segundo maior prêmio do ano até o então.

Mega-Sena — Foto: Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

O resultado da Mega-Sena 2619 foram 05-36-39-41-44-50. Apesar de ninguém levar os R$ 71 milhões, pelo menos nove apostadores mineiros embolsaram um valor considerável ao acertarem cinco dos seis números.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, em todo o país, 83 apostas levaram a quina. Em Minas Gerais, os jogos vencedores nessa faixa de prêmio foram feitos em Belo Horizonte (três bilhetes), Governador Valadares, Pedra Azul, Poços de Caldas, Ribeirão das Neves (duas apostas) e Viçosa.

Quase todos os jogos vencedores foram simples, com seis números, ao custo de R$ 5, e faturaram R$ 76.879,44. As exceções foram os dois jogos feitos em Ribeirão das Neves, que foram feitos com sete números, que custa R$ 35, e levaram R$ 153.758,88.

Com O Tempo