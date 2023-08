Padrasto é indiciado por estupro de vulnerável após violentar criança para se vingar da mãe em MG

Um homem de 22 anos, padrasto de uma criança de 9, foi indicado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) pelo crime de estupro de vulnerável. O caso aconteceu em Rio Paranaíba, região do Alto Paranaíba, e a conclusão do inquérito foi divulgada nesta quinta-feira (10).

Foto ilustrativa/Reprodução: PCMG

"O investigado, preso em flagrante pelo estupro, foi indiciado pelo crime previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, pela conduta de filmar cena de sexo explícito envolvendo criança, prevalecendo relações domésticas e de parentesco por afinidade, e instigar ou constranger criança com fim de praticar ato libidinoso, facilitando acesso à criança a material contendo cena de sexo explícito e pornográfico", detalha a PC.

Crime

No dia do crime, o suspeito havia brigado com a mãe da vítima e, para se vingar, ele escalou a casa da família, quebrou uma janela e invadiu o quarto da vítima, onde cometeu crime.

"Ainda de acordo com as apurações, desde o final de 2022 o homem ameaçava de morte a vítima e a mãe dela, para manter as referidas coações sem o conhecimento da polícia."

O indiciado está preso preventivamente e a manutenção da medida foi representada pela PCMG. As investigações foram coordenadas pela Delegacia de Polícia em Rio Paranaíba.

Com Itatiaia