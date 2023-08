Homem é preso após agredir esposa que negou sexo no interior de Minas

Uma mulher de 23 anos foi vítima de violência doméstica em Delta, no Triângulo Mineiro. O autor da violência, segundo a Polícia Civil, é o próprio companheiro dela, de 24 anos.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

Segundo a polícia, na noite dessa quarta-feira (9), os dois foram se deitar e o homem tentou ter relações sexuais com a mulher. No entanto, ela negou. Irritado com a recusa, ele começou a agredir e ameaçar a companheira.



“A vítima teria se negado a manter relações sexuais com o companheiro, momento em que ela passou a ser agredida com tapas na cara, murros nas costelas e enforcamento, além de xingamentos e ameaças de morte. Após as agressões, o suspeito ainda forçou a vítima a dormir na mesma cama que ele”, informou a Polícia Civil.



Na manhã seguinte, a vítima foi até a Delegacia Regional de Uberaba, que fica a 25 quilômetros de Delta, para fazer a denúncia. Imediatamente os policiais civis foram até à cidade em que ocorreu o crime, fez buscas pelo suspeito, o encontrou e o prendeu.



O caso continuará sendo investigado pela Polícia Civil.

Com Estado de Minas