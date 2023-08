A uma semana do fim do contrato, ANTT e Via 040 discutem prorrogação de concessão

A Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) e a concessionária Via 040 negociam a prorrogação, por seis meses, do contrato de concessão da BR-040, que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro (RJ) e a Brasília (DF).

Foto: Reprodução/Via-040

Nesta quinta-feira (10), representantes da empresa e do poder público se reuniram na Justiça Federal, na capital mineira, para discutir a situação do contrato que está prestes a se encerrar - o prazo final é dia 18 de agosto, próxima sexta-feira. Oficialmente, porém, ainda não há acordo e, como mostrou a Itatiaia, os rumos da rodovia seguem indefinidos. Uma nova audiência entre as partes foi marcada para o dia 16 deste mês.

Nos bastidores, a informação é que a concessionária alega que o contrato já gerou um prejuízo de R$ 1 bilhão e precisaria rever alguns termos para prorrogar a concessão.

A intenção do governo federal é estender o contrato até que seja feita a relicitação do trecho entre BH e Rio de Janeiro, com previsão para acontecer em fevereiro do ano que vem.

Oficialmente, a ANTT não dá detalhes sobre a negociação. No entanto, fontes ouvidas pela reportagem da Itatiaia dizem que a tendência é a prorrogação do contrato.

Com Itatiaia