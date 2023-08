Homem é morto ao tentar proteger seu filho em briga no interior de um bar em MG

Uma trágica ocorrência abalou a noite de sexta-feira (11/9) em Santa Luzia, quando um homem de 53 anos, identificado como C. S. C., perdeu a vida ao tentar intervir em um conflito envolvendo seu filho e outro indivíduo. O incidente ocorreu no estabelecimento conhecido como Bar Degraus, situado na Avenida Bernardo Guimarães, número 9, no Bairro Londrina.

Foto: Reprodução Internet

De acordo com informações das autoridades policiais, a vítima chegou a ser encaminhada ao Hospital Risoleta Neves após sofrer dois disparos fatais na região da cabeça, porém, lamentavelmente, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A briga teve início quando a ex-esposa do falecido foi ao bar acompanhada de seu filho e de uma amiga próxima. Segundo relatos, esta amiga acabou se envolvendo em uma conversa com outro cliente do estabelecimento, o que provocou um desentendimento entre o filho da mulher e o mencionado cliente.

Quando o filho se dirigiu ao homem com quem discutia e foi empurrado por ele, nesse momento, o pai do jovem interveio, investindo fisicamente contra o homem, que, por sua vez, sacou uma arma de fogo e efetuou dois disparos em direção à cabeça da vítima. O atirador em seguida fugiu do local, embarcando em um veículo e deixando o bar para trás.

O filho da vítima tomou a iniciativa de socorrer o pai e o transportou até o Hospital Risoleta Neves. Infelizmente, mesmo com os esforços médicos, a vítima não conseguiu sobreviver aos ferimentos.

As forças de segurança foram acionadas, porém, ao chegarem ao local, não encontraram evidências do crime. O bar já havia sido fechado e devidamente limpo pelos funcionários, que já haviam deixado a cena. Devido a essa circunstância, a equipe de perícia da Polícia Civil não pôde realizar uma avaliação detalhada do local.

Enquanto se aproximavam da área, os policiais avistaram uma mulher caminhando apressadamente, identificada como a amiga da ex-esposa da vítima. Quando questionada sobre o ocorrido, a mulher alegou não ter conhecimento dos eventos.

Após colher depoimentos do filho da vítima e de sua mãe, as autoridades seguiram até a residência da amiga da ex-esposa, porém, ela continuou insistindo que não possuía informações sobre os acontecimentos daquela noite. Os policiais notaram que ela parecia desorientada durante o contato. O caso foi oficialmente registrado na 3ª Delegacia de Polícia de Santa Luzia. O autor dos disparos permanece em fuga, sendo procurado pelas autoridades competentes.

Da Redação com EM