Corpo de padre desaparecido é encontrado às margens de rio no interior de MG

O corpo de um homem foi descoberto nas margens de um rio em Itaúna, localizado na Região Central do estado. As autoridades confirmaram que o corpo pertence ao padre José de Souza Carvalho, que estava desaparecido há uma semana em Itaguara, também na mesma região. A Polícia Civil (PC) confirmou o falecimento do padre.

"A identificação do corpo foi feita pelos familiares e corresponde ao padre José de Souza Carvalho, que estava desaparecido desde o dia 06 deste mês", declarou a PC. A Diocese de Oliveira, onde o padre prestava serviço, também comunicou o falecimento do religioso através das redes sociais.

Foto: Reprodução Internet/Arquivo Pessoal

O padre desapareceu na sexta-feira (4/8), após supostamente mencionar que sairia para dar um passeio de carro no final da tarde. Ele não foi visto desde então. De acordo com informações da Diocese de Oliveira, o Padre Carvalho já exerceu suas funções em diversas cidades, como Itaguara, Santana do Jacaré e Ribeirão Vermelho. Entretanto, ele estava afastado de suas atividades desde dezembro de 2020, dedicando-se aos cuidados de seu pai idoso.

A Polícia Civil informou que ainda não é possível determinar as circunstâncias da morte, pois o corpo foi encontrado em um estágio avançado de decomposição. As autoridades estão atualmente conduzindo uma investigação sobre o caso.

Da Redação com Otempo