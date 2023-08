Vídeo: Homem sem identificação morre carbonizado após incêndio em fábrica em Divinópolis

Um homem, que não foi identificado, morreu carbonizado durante incêndio a um anexo de uma fábrica de Divinópolis, no Centro-Oeste do Estado. O caso ocorreu na tarde desse domingo (13 de agosto) no bairro Levindo Paula Pereira.

Foto: Divulgação/CBMMG

As chamas foram vistas por um bombeiro que reside próximo ao local e foi verificar do que se tratava. Ao chegar no imóvel, o militar constatou que as chamas poderiam se propagar rapidamente para o galpão e queimar um reboque de caminhão baú.

O bombeiro que estava de folga foi informado que o um homem morava no cômodo anexo à fábrica. O Corpo de Bombeiros não informou se o imóvel anexo seria um dormitório.

As equipes do Corpo de Bombeiros foram até o local e realizaram o combate às chamas, que já estavam altas. Uma parede do galpão próxima ao cômodo chegou a ser atingida e estava danificada.

Durante o período de rescaldo, as guarnições encontram o corpo da vítima. A perícia da Polícia Civil e a Polícia Militar foram acionados para apoio devido ao encontro do corpo. As causas do incêndio não foram divulgadas. Testemunhas disseram às forças de segurança que a vítima seria um morador de rua que utilizava o cômodo como abrigo.

Com O Tempo