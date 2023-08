Um homem de 69 anos foi encontrado sem vida em sua residência, localizada no bairro São João Batista, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Ele era alvo de busca por parte das autoridades policiais após tentar tirar a vida de um vizinho de 48 anos em um supermercado próximo às residências de ambos.

Foto: Reprodução Internet/Vídeo Câmera Segurança

De acordo com informações da Polícia Militar, o incidente ocorreu aproximadamente às 10h50 da manhã, sendo impulsionado por uma antiga rixa entre os dois indivíduos. Ao confrontar a vítima, o agressor efetuou cinco disparos contra ela, acertando a mão esquerda da vítima.

Nas imagens capturadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento, o idoso é registrado seguindo o vizinho, que está acompanhado por uma mulher. Ele aponta sua arma na direção do outro homem, que busca abrigo atrás da mulher antes de correr em direção à saída do supermercado. Veja vídeo:

Idoso tenta matar vizinho em supermercado e horas depois é encontrado morto dentro de casa; veja vídeo pic.twitter.com/TrxOYVZKSX — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) August 14, 2023

O autor dos tiros supostamente escapou do local, dirigindo-se à sua própria residência, onde foi visto pelo filho do vizinho recarregando a arma. Na casa do agressor, houve disparos direcionados ao apartamento do vizinho, atingindo a janela e um aparelho de televisão. Embora a nora do homem estivesse presente, ela não sofreu ferimentos.

De acordo com informações da Polícia Militar, o indivíduo responsável pelos disparos foi encontrado sem vida em sua casa, levantando suspeitas de um possível suicídio. A arma de fogo utilizada no ocorrido foi localizada entre as pernas do falecido, próxima ao seu pé esquerdo, e foi confiscada junto com quatro munições intactas.

A vítima original do ataque foi encaminhada ao Hospital Risoleta Neves, onde recebeu tratamento médico.

Da Redação com Itatiaia