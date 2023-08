Vídeo: homem foge após furtar celular de policial durante abordagem em BH

Imagens de câmeras de vigilância de um comércio localizado na avenida do Contorno, no hipercentro de Belo Horizonte, flagraram o momento em que um policial militar teve o aparelho celular furtado durante uma abordagem a quatro homens.

Foto: Reprodução Internet/Câmera de Segurança

Nas imagens, feitas no sábado (12), às 18h43, é possível ver dois militares perto de suas respectivas motos realizando revista e checagem de dados de quatro homens, que estão com as mãos na parede. Veja o vídeo.

Policial tem aparelho celular roubado durante abordagens em BH pic.twitter.com/YalUmG4Qtk — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) August 14, 2023

Em um determinado momento da abordagem, um dos homens foge correndo. Para tentar alcançar o suspeito, um militar o persegue a pé, e o outro policial segue de motocicleta.

Após iniciada a perseguição, os outros três suspeitos tiram as mãos da parede. Um deles, que está enrolado em uma coberta, aproveita para mexer no baú da motocicleta do militar que havia saído do local para tentar prender um dos suspeitos que tinha fugido correndo.

Nas imagens é perceptível que o homem pega algo do baú da moto, que estava aberto. Fontes anônimas ligadas ao caso dão conta que o suspeito furtou um iphone 13 do policial. O objeto ainda não teria sido recuperado.

Posicionamento

Segundo o Major Alencar, da Polícia Militar, imagens como essa são muito importantes por demonstrar o esforço que um PM faz durante o serviço. Além disso, revela como estão expostos a diversos riscos.

"Diante de uma situação - quando o individuo foge - o policial não pensa duas vezes ao incorporar sentimento de coragem para perseguir e determinar a prisão em flagrante", diz ele.

O homem que fugiu já foi identificado, e um mandado de prisão deverá ser expedido.

Da Redação com OTempo