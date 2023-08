BR-135: grave acidente envolvendo caminhoneiros deixa dois mortos no Norte de Minas Gerais

Dois caminhoneiros morreram em uma colisão frontal entre um caminhão carregado com botijões de gás, vazios e uma carreta que transportava caixas de biscoitos na BR-135, próximo à Bocaiuva. Ambos os condutores, um homem de 47 anos e uma mulher não identificada, não conseguiram sobreviver aos ferimentos e faleceram no local do acidente.

Foto: Reprodução Internet

Segundo relatos da Polícia Militar Rodoviária, um dos caminhões, que estava sendo dirigido por uma mulher, saiu de um posto de combustíveis e entrou na rodovia no sentido Bocaiuva/Montes Claros, o que causou uma colisão frontal com o outro caminhão, que seguia na direção oposta.

De acordo com informações do Samu, ambos os motoristas ficaram presos nas ferragens e faleceram no local do acidente. As vítimas ainda não foram identificadas.

O caminhão dirigido pelo homem, de 47 anos, estava carregado com botijões de gás, vazios, enquanto o outro veículo transportava caixas de biscoito. Ainda não temos informações sobre as circunstâncias exatas do acidente.

Equipes de resgate, incluindo o SAMU, a Polícia Militar Rodoviária, a concessionária Eco-135 e o Corpo de Bombeiros, foram mobilizadas para atender à ocorrência. O trânsito na rodovia encontra-se interditado, mas as vias marginais estão sendo utilizadas como alternativas.

Da Redação com Itatiaia