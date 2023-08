Adolescente de 14 anos morre ao se abaixar para pegar chinelo e ser atropelado no Anel

Um adolescente de 14 anos morreu atropelado por um caminhão ao atravessar o Anel Rodoviário a pé, na altura do bairro São Gabriel, na região Nordeste de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (16 de agosto).

Anel Rodoviario. Foto: Portal Pbh

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o rapaz estava atravessando a via, quando seu chinelo soltou do pé. Ele parou e se abaixou para pegar o calçado, momento em que foi atropelado por um caminhão. A passarela para pedestres fica a poucos metros do local do acidente.

O motorista do veículo, de 29 anos, permaneceu no local até o fim da ocorrência e contou aos policiais que não teve como desviar do garoto. Foi realizado teste do bafômetro, que não constatou uso de bebida alcoólica.

A perícia foi acionada e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) constatou o óbito no local.

Durante a ocorrência, ainda segundo a PMRv, o trecho da esquerda do Anel Rodoviário ficou interditado, mas já foi liberado e o fluxo está sendo normalizado.

Com O Tempo