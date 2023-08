Encontro marcado pelas redes sociais termina com homem morto e outro ferido em Lagoa Santa

A Polícia Civil investiga a morte de Arlisson Fernandes, de 25 anos, morto a tiros na noite desse quarta-feira (16) em Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte. Um amigo dele, de 22, também foi atingido por disparos e pulou o muro de uma escola estadual para pedir ajuda. O pano de fundo da história teria sido, segundo a polícia, um encontro marcado pelo amigo de Arlisson pelas redes sociais.

Militares foram acionados até a Alameda Canadá, onde disparos de arma de fogo tinham sido ouvidos por policiais. Quando chegaram ao local, um veículo modelo Mille foi encontrado com as portas abertas e alvejado com diversos tiros. Pouco à frente do veículo, Arlisson estava caído ao chão, já sem vida. Seu amigo estava de pé, ferido, encostado em um muro de uma escola. Ele foi socorrido pelos policiais para a Santa Casa de Lagoa Santa.

Imagens de câmeras de segurança da região mostraram a ação dos suspeitos. O veículo modelo Mille, que era guiado pela vítima fatal, estava estacionado perto de uma residência. Um homem usando calça e blusa de manga longa sai de um lote vago, se aproxima e dispara pelo lado do motorista. Arlisson, ao ouvir os disparos, sai do veículo com as mãos para cima, já ferido.

Segundos depois surge um veículo modelo Logan, ocupado por pelo menos dois homens. Um deles desembarca e também atira em direção a Arlisson, que cai ao chão. Em seguida, o primeiro atirador que tinha saído do lote vago, assim como o segundo, embarcam no carro modelo Logan e fogem em alta velocidade.

Diligências da polícia revelaram que o veículo modelo Logan seguiu para o bairro Promissão, também em Lagoa Santa, e que cerca de meia hora após o crime foi abandonado, a cerca de um quilômetro do local onde o crime aconteceu. Os suspeitos embarcaram em um carro modelo HB20 e fugiram tomando rumo incerto. O veículo Logan era clonado, e tinha sido roubado no Bairro Santa Tereza em BH em julho deste ano.

ENCONTRO PELA INTERNET

Após ter sido socorrido, o amigo de Arlisson contou aos policiais que tinha vindo de Santa Luzia, onde ele o amigo moram, até Lagoa Santa, para se encontrar com uma mulher de nome Ludmila, que o tinha adicionado em uma rede social há três dias.

Ambos trocaram áudios, a mulher o teria convidado para se encontrar com ela no endereço onde o crime aconteceu, e ainda pedido para que ele levasse um amigo para se encontrar com uma amiga dela.

Eles seguiram para o local e esperavam pelas mulheres, quando foram surpreendidos pelos atiradores. Ao ver Arlisson ferido, ele correu e pulou o muro da escola para pedir socorro.

No local do crime, diversos cápsulas de arma calibre nove milímetros foram encontradas. O corpo de Arlisson foi encaminhado ao IML de BH. O homem baleado passa bem.

Com Itatiaia