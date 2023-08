Mercado: profissionais recebem até 120% a mais com uma pós-graduação no currículo

Pesquisa ainda revela que a procura por cursos de especializações aumentou em todo o país nos últimos anos, especialmente no âmbito online.

Dados da Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação (Semesp) apontam que a remuneração de profissionais que concluíram uma pós-graduação chega a ser 120% superior. Foi constatado também que esses trabalhadores recebem 3 salários mínimos ou mais. Sendo assim, a pesquisa da Entidade evidencia a valorização do estudo especializado por parte dos empregadores.

Foto: Reprodução Anunciante

Atrelado a esse reconhecimento, a Semesp ainda levantou que a procura por cursos de pós-graduação aumentou no Brasil entre 2019 e 2021. Em dois anos, o número de pessoas matriculadas avançou 136%, o que impacta na qualificação da concorrência no mercado de

trabalho atual.

O grau de exigência por mais conhecimentos pode ser observado em diversos ramos, e paralelamente também é notória a preocupação dos profissionais em se adequarem para garantir êxito na carreira. Diante dessa movimentação, instituições de ensino buscam se modernizar para atender às demandas e proporcionar a preparação ideal aos alunos.

PUC Minas é destaque em todo o Brasil

Com a consolidação do ensino online, o espaço físico deixou de ser um impeditivo para profissionais de todo país buscarem capacitação de onde estiverem e onde desejarem.

Entre as 10 instituições de ensino mais respeitadas por empregadores do Brasil e nota máxima (5) no MEC, a PUC Minas, com sede na capital mineira, é exemplo da ausência de barreiras para os estudos. Com mais de 10 mil alunos, a Universidade Católica atende hoje profissionais de estados de todas as regiões e até de outros países. A proporção de acadêmicos que não são residentes de Belo Horizonte e Região Metropolitana teve um salto de 26%, em 2020, quando só oferecia cursos presenciais, para 64% em abril deste ano, quando já contava com cursos de pós-graduação online com aulas ao vivo. Em relação aos cursos de especialização EAD com aulas gravadas, mais da metade dos matriculados hoje são de outras localidades.

Guilherme Giron, de 27 anos, mora no interior do Paraná e é aluno do curso de Desenvolvimento Mobile na PUC Minas. Em busca de aprendizados que permitissem evolução na carreira, o estudante optou por incrementar uma especialização no currículo.

Apesar de ser adepto do ensino presencial, Guilherme optou por estudar na universidade mineira no âmbito online com aulas ao vivo e explicou: “O que me fez escolher a PUC Minas foi a grade de disciplinas, que era a ideal para o meu objetivo de carreira”. Os encontros acontecem em tempo real em plataforma digital, com possibilidade de interação com colegas e professores e dispensando a necessidade de deslocamento.

O compromisso da PUC Minas em projetar os discentes para o mercado de trabalho de maneira alinhada com as novas demandas de cada área reflete, inclusive, na concepção dos cursos. Prestes a concluir a sua formação, Guilherme enfatizou a qualidade do ensino recebido: “Tanto pelo lado teórico quanto pelo lado prático, as aulas são muito bem construídas, assim como a condução dos professores”.

Já a publicitária Ketley Vidal Moura mora em Lauro de Freitas, na Bahia, e está cursando a pós-graduação Estratégia de Alta Performance em Comunicação Digital na modalidade EAD com videoaulas. Ela revelou como a experiência na PUC Minas contribuiu para o crescimento na vida profissional: “Queria me especializar e aprofundar meus conhecimentos em uma área específica. A Comunicação Digital era a área mais objetiva e alinhada com aquilo que eu quero exercer. Os professores são ótimos e super solícitos e sempre trazem discussões atuais e pertinentes”. A praticidade e a forma de organizar seus próprios horários de estudos foram decisivos para escolha do formato online com aulas gravadas.

Inscrições abertas na Pós PUC Minas

Os cursos de pós-graduação lato sensu da PUC Minas estão com inscrições abertas. Para as ofertas na modalidade online com aulas ao vivo, o início está previsto a partir de setembro. Já no EAD com aulas gravadas, a entrada é contínua e, ao ingressar, o aluno já encontrará disciplinas disponíveis em seu ambiente virtual. São mais de 450 ofertas em 35 áreas do conhecimento. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo pucminas.br/pos.

Da Redação com Informações PUC