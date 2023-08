Tio que deveria cuidar de sobrinha é preso suspeito de estuprar criança por seis anos em MG

Um homem de 48 anos foi preso, nessa quinta-feira (17), suspeito de estuprar a sobrinha dos 6 aos 12 anos na cidade de Passos, Sul de Minas.

Foto ilustrativa/Reprodução: Getty Images

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em novembro do ano passado, o pai da vítima compareceu à Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher (Deam) para denunciar os abusos cometidos pelo suspeito, que era responsável por cuidar da menina e do irmão dela.

O fato foi confirmado pelo irmão da vítima, um adolescente de 14 anos.

“O ato é de uma crueldade enorme, porque os estupros começaram quando a vítima ainda tinha 6 anos. Ademais, o investigado era irmão do pai da vítima e morava na casa dele, com a finalidade de cuidar das crianças enquanto o irmão passava o dia inteiro trabalhando. Além disso, o investigado ameaçava constantemente a vítima para que ela não contasse sobre os abusos para nenhum familiar”, ressaltou a Mariana Fioravante.

Ainda segundo a delegada, “o irmão da vítima, por ser muito novo, não teve a maldade de entender o que acontecia dentro de casa, mas afirmou em suas declarações que o seu tio sempre o pedia para ir comprar mercadorias no mercado, ir à farmácia, ir brincar na rua, etc, com a finalidade de passar a maior parte o tempo sozinho com a vítima.”.

Segundo a polícia, o investigado confessou o crime.

Com Itatiaia