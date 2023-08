Homem mata esposa e se enforca no Norte de Minas

Os corpos do casal Neuza Alves Silva, 30 anos, e Ronys Gonçalves dos Reis, 39, foram velados na manhã desta sexta-feira (18), em Jaíba, no Norte de Minas. A mulher foi morta a facadas pelo marido que, logo em seguida, se enforcou, conforme informações da polícia.

Foto ilustrativa/Reprodução: Getty Images

De acordo com a Polícia Militar, os dois eram casados e Neuza foi morta após ser atingida com três facadas no pescoço e uma no rosto pelo marido. O corpo dela foi encontrado coberto de sangue dentro da casa do casal, após vizinhos verem o Ronys fugir correndo para um bananal nos fundos da casa.

O corpo do marido foi encontrado sem vida, enforcado, a 700 metros de distância da casa da família. Conforme informações da perícia da Polícia Civil, tudo indica que o homem cometeu suicídio. Nas mãos dele, havia marcas de sangue.

Testemunhas relataram aos policiais que Ronys teria relatado, nos últimos dias, que suspeitava de estar sendo traído pela esposa. A arma usada no crime não foi encontrada.

Com Itatiaia