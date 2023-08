Acidente com ônibus de torcedores do Corinthians deixa sete mortos e dezenas feridos na Fernão Dias

Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi acionado na madrugada deste domingo (20), por volta das 3h, após um ônibus com torcedores do Corinthians bater em um barranco e tombar, matando oito torcedores e ferindo outras 27 pessoas.

Foto: Reprodução Internet

O acidente foi registrado na rodovia Fernão Dias, altura do km 525,4 em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, no sentido São Paulo. A rodovia está interditada e não há previsão de liberação.

Conforme informações do tenente do Corpo de Bombeiros, Fernando Frois, alguns torcedores ficaram presos às ferragens. O acidente foi no sentido São Paulo e a rodovia está interditada.

"Não há previsão de destombamento do veículo e os corpos foram levados para o IML."

O motorista do ônibus que levava torcedores do Corinthians de Belo Horizonte para São Paulo teria gritado aos passageiros que o veículo estava sem freios, segundo informações dos militares que atuam no local do acidente.

Da Redação com Itatiaia