Carreta tomba e fecha rodovia próxima a Brumadinho, mesmo trecho da tragédia com corintianos

Um incidente envolvendo uma carreta tombada resultou na interrupção do fluxo de tráfego no quilômetro 529,5 da renomada rodovia Fernão Dias, localizada nas proximidades de Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte. O ocorrido foi durante a manhã desta terça-feira, dia 22. Como consequência do acidente, um engarrafamento envolvendo oito veículos se formou, gerando impacto considerável na circulação viária. Até o momento, não foram divulgadas informações referentes a possíveis feridos.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Segundo informações fornecidas pela Arteris Fernão Dias, a concessionária encarregada da administração da via, a faixa destinada ao tráfego em direção a Belo Horizonte precisou ser bloqueada, ocasionando um congestionamento abrangendo aproximadamente quatro quilômetros. No sentido oposto, em direção a São Paulo, a faixa da esquerda permaneceu intransitável, resultando em uma fila de carros com cerca de um quilômetro de extensão. Além disso, ocorreu derramamento de carga na pista, exigindo a presença de equipes da concessionária no local para realizar os procedimentos necessários.

O acidente aconteceu nas proximidades do trecho onde, na madrugada do último domingo, um ônibus que transportava torcedores do Corinthians sofreu um capotamento. O acidente com o coletivo, que estava levando torcedores para o estádio Mineirão, ocorreu na rodovia Fernão Dias, especificamente no quilômetro 525,4, entre as localidades de Igarapé e Brumadinho.

Com O Tempo