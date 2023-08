Ex-policial penal suspeito de matar jovem por ter após atropelado cachorro em Neves é preso

A prisão preventiva, emitida pela 1ª Vara Criminal e pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ribeirão das Neves, aconteceu após o suspeito se entregar às autoridades. O ex-agente passará por uma audiência de custódia nesta quarta-feira (23 de agosto), às 17h30. Durante a audiência, o juiz determinará se a prisão em flagrante do suspeito será transformada em prisão preventiva ou se ele será liberado.

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

Gabriel foi morto no bairro São Pedro, em Ribeirão das Neves. Ele estava no carro com sua tia e seu primo, que era o motorista do veículo, um VW Fox. Eles fizeram uma parada na casa da família, e a tia entrou para usar o banheiro. Durante esse tempo, ela ouviu tiros e gritos. Ao sair, encontrou o sobrinho ferido. O primo levou Gabriel ao Hospital São Judas Tadeu, onde ele chegou com vida, mas acabou falecendo posteriormente.

O primo de Gabriel relatou à polícia que eles estavam dentro de um VW Fox quando foram surpreendidos pelo suspeito em uma moto branca. O homem questionou o primo sobre o cachorro atropelado, sacou uma arma e disparou contra ambos. Gabriel foi levado às pressas ao Hospital São Judas Tadeu, mas não sobreviveu. Seu primo não foi atingido.

Segundo o primo, ele estava dirigindo e não conseguiu evitar atropelar um cachorro que apareceu repentinamente na frente do veículo. Não há informações sobre o destino do animal.

Histórico do ex-policial penal:

Poucos dias após o crime, a polícia identificou o suspeito. O homem já foi policial penal em Minas Gerais e, mais recentemente, em São Paulo. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) de Minas Gerais, o suspeito atuou como agente de segurança contratado e prestou serviços de dezembro de 2010 até janeiro de 2015.

Em São Paulo, a Secretaria da Administração Penitenciária confirmou que o homem é um ex-policial penal que trabalhou na Penitenciária Feminina de Guariba, no interior paulista. Ele ocupou esse cargo de agosto de 2022 até 25 de julho do último ano, quando pediu demissão.

A reportagem procurou a Sejusp e a Polícia Civil para obter informações sobre a detenção do suspeito e aguarda uma resposta.