DER instala novos radares na MG-010 em Jaboticatubas

Desde ontem, terça-feira 22/08, cinco novos radares fixos foram ativados pelo DER-MG (Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais) para fiscalização de velocidade nas estradas do estado.

Esses dispositivos serão operados inicialmente em modo educativo e foram instalados em diferentes trechos rodoviários: na MG-010, nos quilômetros 48 e 91,20 em Jaboticatubas, Região Metropolitana de Belo Horizonte; na MG-158, quilômetro 10,30, em Passa Quatro; na MG-290, quilômetro 63,10, em Ouro Fino, Sul do Estado; e na MGC-122, quilômetro 53,10, em Indaiabira, região Norte.

MG-010 na altura do Km 48 em Jaboticatubas. Foto: Google Street View / Reprodução

Todos esses trechos receberam sinalização indicando a velocidade máxima permitida de 60 km/h. A partir da próxima terça-feira, 29/08, veículos que ultrapassarem esse limite serão autuados.

Com a adição desses novos equipamentos, as estradas estaduais de Minas Gerais passarão a contar com a supervisão de um total de 635 radares fixos e 63 radares portáteis. Para saber a localização e a velocidade máxima permitida de todos os radares em operação no estado, a lista completa está disponível no site do Departamento, na seção "Localização de Radares" (clique aqui).

A implementação de controle eletrônico de velocidade tem como principal objetivo assegurar a segurança dos motoristas que trafegam pelas estradas.

Da Redação com Por Dentro de Tudo.