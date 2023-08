VÍDEO: Menino de 12 anos expõe abusos da mãe através de vídeo na internet

Um vídeo chocante tomou as redes sociais recentemente, revelando um menino de 12 anos que utilizou plataformas online para expor os abusos físicos que sofre nas mãos de sua mãe, de 39 anos, em Belo Horizonte. A vítima compartilhou imagens capturadas por câmeras de segurança, mostrando as agressões que sofreu. Os incidentes ocorreram tanto na residência onde morava com sua mãe, quanto na casa de sua avó materna, ambas localizadas no bairro Nova Cachoeirinha, na região Nordeste da capital.

Eliane Mary Gonçalves, de 59 anos e avó materna do menino, relatou a situação angustiante: "Ele decidiu denunciar porque está preso em um dilema insuportável. Esses abusos vêm ocorrendo há cerca de três anos". Eliane, que detém uma medida protetiva contra a mãe do menino, ganhou a guarda dele há aproximadamente um ano, devido a uma série de fatores, incluindo as agressões físicas e o histórico criminoso da mãe.

Um dos vídeos compartilhados nas redes sociais retrata o menino sendo violentamente puxado por sua mãe. A avó e o tio do garoto tentam intervir e deter as agressões. A postagem recebeu 22 curtidas e foi compartilhada 18 vezes. Junto com o vídeo, o menino lançou um apelo desesperado: "Nesse dia, minha mãe quase me matou. Ela me jogou no chão e minha cabeça bateu forte. Ela chegou ao ponto de arrombar o portão da casa da minha avó."

As agressões, que são recorrentes, já mobilizaram a polícia. Alguns boletins de ocorrência, inclusive, foram registrados. Em um deles, o documento policial relata que a mãe do garoto chegou na casa avó, onde o menino estava, e tentou arrombar o portão com um pedaço de madeira. A mulher, segundo o boletim de ocorrência, teria ameaçado o seu filho, dizendo que iria matá-lo. Na ocasião, a avó, a mãe e o menino, além de testemunhas, foram conduzidos pelos militares para uma delegacia, onde prestaram depoimento.



“A polícia vem, depois ela é liberada e as agressões acontecem novamente. Ela é uma pessoa bipolar e usa essa doença a seu favor”, denuncia a avó Eliane Mary Gonçalves. Conforme Eliane, vizinhos também estão incomodados com os episódios de violência, e até acionaram a polícia por causa do comportamento da mãe. “Na primeira vez, foram os vizinhos que chamaram a polícia. Eles viram meu neto correndo desesperado pela rua e quando pararam ele e perguntaram o que tinha acontecido, e ele disse que tinha sido agredido. O meu neto já até fugiu de casa durante a madrugada por dessa violência”, detalha.

O menino de 12 anos é filho único. Desde o ano passado, ele mora na casa da avó materna. O garoto é cuidado por ela e por um outro tio, que também reside no imóvel. “Meu filho mais novo me ajudar a cuidar dele. O pai do meu neto não temos mais informações. Ele mudou de Belo Horizonte faz um tempo, e desde então não sabemos mais nada sobre ele. Mas fugiu porque também era agredido”, conta Eliane.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que "instaurou inquérito policial para a devida apuração do caso e os trabalhos prosseguem, sob sigilo, por envolver um adolescente". O Tribunal de Justiça de Minas Gerais disse, também por meio de nota, que "por se tratar de processo envolvendo menor, o processo tramita em segredo de justiça para proteger a vítima".

O Conselho Tutelar informou que acompanha a família envolvida no caso desde 2022. "Todas as ações possíveis dentro das atribuições legais do Conselho Tutelar estão sendo tomadas, com o compromisso de preservar os direitos da criança", informou. Ainda segundo o órgão, uma série de relatórios detalhados foram elaborados e encaminhados à Vara da Infância e do Adolescente. O Conselho Tutelar afirma também que acionou os demais órgãos da rede de proteção.

"Também foi ofertada a possibilidade de captação de uma vaga para a criança em uma unidade de acolhimento institucional. No entanto, a avó da criança, que detém a guarda legal, optou por não aceitar a realização do acolhimento institucional oferecido, pois se colocou à disposição de cuidar do neto de forma integral e garantir o seu bem-estar", acrescentou.

